ベガルタ“25番”がJ１クラブへ完全移籍「自分の価値を高め続けます」と誓う
J２のベガルタ仙台は12月23日、真瀬拓海がJ１初昇格を果たした水戸ホーリーホックに完全移籍することを発表した。
阪南大を卒業後の2021年に仙台に加入。特別指定時代を含めれば、６シーズン在籍したクラブを離れる。
「６年間で本当にいろいろな経験ができました」
クラブの公式サイトを通じて、27歳DFはこれまでの日々を振り返る。
「自分が加入した年に降格させてしまい、このチームはJ２にいていいチームじゃないと思いながらJ１昇格を目指して全力を尽くした４年間でした。自分の力不足でその目標を達成できなかったことがとても悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。満員のユアスタでのプレーは、熱量の高さに何度も身震いし、大きな力になっていました」
愛するべきクラブだが、新たな挑戦を選んだ。
「このとてつもない力を持っているサポーターのみなさんと離れるのはとてもさみしいですが、今回再びJ１でプレーするチャンスをいただけたのでチャレンジすることを選びました」
さらなる飛躍を誓う。「25番という偉大な背番号を付けてプレーしていたにも関わらず、散々な結果でガッカリさせてしまったと思います。ただ、真瀬に25番を付けさせて良かったと思ってもらえるように、ここからまた自分の価値を高め続けます」。そして「本当にベガルタ仙台でキャリアをスタートできてよかったです。６年間本当にありがとうございました！」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
