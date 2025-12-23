のん、新バンド“のん ＆ the tears of knight”結成！『ARABAKI ROCK FEST.2026』出演決定
台湾の『Vagabond Festival 2025』にて強烈なインパクトを残したのん率いるバンドが、“のん ＆ the tears of knight”とバンド名を冠し、『ARABAKI ROCK FEST.2026』で日本初・凱旋ライブを行うことが決定した。
■のんからのラブコールでバンド結成が実現！
メンバーは、のん（Gu、Vo）、古市コータロー（Gu）、ウエノコウジ（Ba）、古市健太（Dr）。2024年の『オハラブレイク』での共演がきっかけとなり、のんからのラブコールで実現した本バンド。日本のロックを作ってきたレジェンドたちとのんの化学反応を、ぜひ『ARABAKI』で目撃しよう。
■イベント情報
『ARABAKI ROCK FEST.26』
[2026年]
04/25（土）宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
04/26（日）宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
※のん ＆ the tears of knightの出演日は未定
