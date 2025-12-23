日経225先物：23日正午＝40円高、5万430円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万430円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万442.12円に対しては12.12円安。出来高は1万2607枚となっている。
TOPIX先物期近は3424.5ポイントと前日比19.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50430 +40 12607
日経225mini 50435 +45 205645
TOPIX先物 3424.5 +19.5 21323
JPX日経400先物 30860 +150 1047
グロース指数先物 650 +5 2105
東証REIT指数先物 1976 -1.5 161
株探ニュース
