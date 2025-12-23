　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万430円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万442.12円に対しては12.12円安。出来高は1万2607枚となっている。

　TOPIX先物期近は3424.5ポイントと前日比19.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50430　　　　　 +40　　　 12607
日経225mini 　　　　　　 50435　　　　　 +45　　　205645
TOPIX先物 　　　　　　　3424.5　　　　 +19.5　　　 21323
JPX日経400先物　　　　　 30860　　　　　+150　　　　1047
グロース指数先物　　　　　 650　　　　　　+5　　　　2105
東証REIT指数先物　　　　　1976　　　　　-1.5　　　　 161

株探ニュース