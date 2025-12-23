『糸魚川大火』から2025年12月22日で9年。糸魚川市では、当時 消火活動にあたった消防士と若手消防士らが参加して消火訓練が行われました。



9年前に発生した糸魚川大火では鎮火までに約30時間かかり、被害は147棟に及びました。訓練には、当時消火活動にあたった糸魚川消防の職員と若手消防士らが参加して、消雪パイプに使われる水を防火水槽に補給する手順などを確認しました



■糸魚川市消防署 武藤悟署長

「毎年この日を忘れることなく訓練し、検証結果に伴い消防活動の見直しを図り、二度と(大火を)起こしてはいけないという思いで訓練した。」



11月には大分県でも大規模な火災が発生していることから、糸魚川消防は火を扱う際はその場から離れないなど注意を呼びかけています。