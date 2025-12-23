高杉真宙＆波瑠、結婚を発表 2025年も残りわずか…吉報相次いだ芸能界【まとめ掲載】
俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、結婚を発表した。それぞれ自身のSNSで報告した。2025年も残りわずかとなったが、今年も芸能界からうれしいお知らせが相次いだ一年となった。
【写真】天使かな⋯ウエディングドレス姿を添えて結婚報告をした波瑠（2枚目）
この日は朝から吉報が舞い込んだ。高杉と波瑠は直筆の署名を添えた文書をそれぞれのSNSに掲載。「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
以下、2025年の主な結婚発表は次の通り。
■1月〜3月
1月1日：溝端淳平と一般女性
1月1日：俳優の逢沢りなと声優の神谷浩史
1月1日：お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇と一般女性
1月3日：WEST.の桐山照史と元バレーボール日本代表の狩野舞子
1月4日：俳優の伊藤沙莉と劇作家で脚本家・蓬莱竜太氏
1月8日：お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎
1月11日：お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身とアーティストの中嶋イッキュウ
1月25日：アーティスト・俳優の関口メンディー
2月24日：SUPER EIGHT大倉忠義と一般女性
3月3日：俳優の筧美和子
■4月〜6月
4月3日：俳優の岡田結実
4月18日：歌舞伎俳優の二代目中村七之助
5月27日：タレントの梅宮アンナ
6月20日：お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二
6月25日：モデルで俳優の泉里香とサッカー選手の谷口彰悟
■7月〜9月
7月2日：お笑いコンビ・デニスの植野行雄と俳優の比嘉梨乃
7月3日：お笑いコンビ・コットンのきょんと、タレントのまつきりな
7月27日：俳優の松下洸平
7月29日：格闘家の武尊と俳優の川口葵
8月11日：お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと俳優の二階堂ふみ
8月29日：俳優の趣里と三山凌輝
9月17日：King Gnu井口理と一般女性
9月30日：声優の石川界人と内田真礼
■10月〜12月
10月14日：SUPER EIGHT村上信五と一般女性
10月24日：WEST.神山智洋と一般女性
11月12日：Perfumeのあ〜ちゃんと一般男性
11月13日：俳優の柄本時生とゲスの極み乙女の“ほな・いこか”名義でも活動する俳優のさとうほなみ
12月3日：元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理と一般男性
12月3日：俳優の柳俊太郎とモデルの玖瑠実
