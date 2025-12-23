木梨憲武、今年の漢字は「動」 じっとしていられず「成美さんに怒られました」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が23日、東京・原宿のGalaxy Harajukuで行われた『Samsung Galaxy AI School』にゲストとして登壇した。
【写真】すごい⋯！木梨憲武が「友情」をテーマに作成した作品
年末ということもあり、恒例の“今年の漢字”を発表することに。「動」とした木梨は「ずーっと大人しくしてない。動いてました。楽しい2025年でした」と振り返る。「じっとしてなかった。『じっとしてろ』と（妻の安田）成美さんに怒られました。それぐらい、ずっと動いてました」と苦笑いで告白していた。
Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」に参画したSamsung Galaxyのリアルユーザーである木梨。この日は、Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。木梨は「これを使えば、誰でもピカソになれる」と力説していた。
【写真】すごい⋯！木梨憲武が「友情」をテーマに作成した作品
年末ということもあり、恒例の“今年の漢字”を発表することに。「動」とした木梨は「ずーっと大人しくしてない。動いてました。楽しい2025年でした」と振り返る。「じっとしてなかった。『じっとしてろ』と（妻の安田）成美さんに怒られました。それぐらい、ずっと動いてました」と苦笑いで告白していた。
Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」に参画したSamsung Galaxyのリアルユーザーである木梨。この日は、Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。木梨は「これを使えば、誰でもピカソになれる」と力説していた。