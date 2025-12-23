STVニュース北海道

ＳＴＶ独占取材の「ニッポンハム・プレゼンツプレミアムトークライブ」

きょうは中継ぎ投手２人による脱線トークをお届けします。

帯広会場に姿を現したのは齋藤友貴哉投手と田中正義投手です。

大きな声援で迎えられた２人。

トークをする前には「きょうも虎視眈々！」と、齋藤投手の今シーズンの合言葉で会場の空気をつかみました。

初めてこのトークライブに出演した齋藤投手はー

（齋藤友貴哉投手）「自分の登場曲が鳴った時に“キャー”なんてこんな…人生で浴びたことのないような（歓声で）正直うれしすぎます。ありがとうございます」

まずは今シーズンを振り返りましたがー

Ｑ.今シーズンを振り返って？

（齋藤友貴哉投手）「まさか自分もこのエスコンフィールドで投げられるとはという思いを…。あのー、まさかこのエスコンフィールドで投げられるなんてって、想像しながら一応練習はしていたんですけど、でもそのー、やっぱあのー、ちょっと何を言おうとしたか正直忘れたんですけど」

（田中正義投手）「きょうは友貴哉の通訳のつもりで来たんですけど」

（齋藤友貴哉投手）「お願いします！」

（田中正義投手）「なんとなく言っていることはわかるので、それがどうやったら第三者に伝わるかなというのは思っています」

（田中正義投手）「正義はいつも冷静でいるので通訳してくれます」

カードを引いての「お題トーク」。

質問はー

Ｑ.好物は最初に食べる？

（齋藤友貴哉投手）「自分は結構後からっていうかあとから食べるタイプ。シーズン中も自分の抑えたご褒美にモスバーガーを食べたりする。１週間投げて月曜日が休みで、だいたい休みのときに“１週間抑えたらモスバーガーを食べる”というルーティーン化していたんですが、抑えなかったら食べられないので、そこは１つ自分のモチベーションではありました。（モスバーガーは）心の栄養素として。すみません！脱線しました！」

（田中正義投手）「でも心の栄養素めちゃくちゃ大事なので、週１くらいならまったく問題ない。僕も朝マックとか食べたりする。（朝マックは）ストレスが限界値に達した時のナイターの朝ごはん。ドライブスルーで受け取るときに“がんばってください”と言われると“朝マック食べてる”と思われたなって」

会場を訪れたファンからも質問が飛びました。

Ｑ.どうやったら速い球が投げられるようになる？

（齋藤友貴哉投手）「小学校のときから走ったり素振りをしたりシャドーピッチングを毎日していた。それが今となってはいいことをしていたなと思いまして、昔からの継続力が大事。何かを本当に続けるというのが球速アップにつながってくると思う」

最後に２人は改めてファンの前で来シーズンの意気込みを語りました。

（齋藤友貴哉投手）「来年、みなさん素晴らしい景色を見ましょうよ。優勝するぞー！」