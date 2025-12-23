倖田來未、夫・KENJI03との結婚14周年を報告 “顔出し”家族3ショットに反響「「息子ちゃん、顔出し!!美形すぎますぅ」「かっこいい」
歌手の倖田來未（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫であるバンド・BACK-ONのKENJI03との結婚14年周年を報告し、夫に寄り添う“ラブラブ”2ショットを公開した。
【写真】「息子ちゃん、顔出し!!美形すぎますぅ」倖田來未が公開した、夫・KENJI03＆長男との家族3ショット ※5枚目
倖田は「日付を跨いでしまいましたが、結婚記念日でしたー！丸14年！もう15年目かーー早いものですね。そりゃ息子も身長あたし超えますわ笑笑」とコメントし、結婚記念日を迎えたこと、そして、長男が倖田の身長を超えたことを明かしている。
続けて「これからも私の知らないことを教えてください けんちゃんの言うことは、間違いない。だいたいな、笑笑」と、夫婦の信頼関係を感じさせるメッセージを記し、長男と思われる男性とディズニーランドを楽しむ“家族3ショット”を公開した。
この投稿に、ファンからは「いつまでもラブラブで本当に可愛い夫婦 BOYの顔出しにびっくり!!かわい〜」「家族写真素敵です 息子ちゃまかっこいい これからもラブラブでいてください」「息子ちゃん、顔出し!!美形すぎますぅ これからも幸せでいてください」「理想の夫婦、理想の家族すぎるよーー！」「ラブラブすぎ」などの反響が集まっている。
倖田は2011年12月、KENJI03と結婚。12年7月に第1子の長男を出産した。
