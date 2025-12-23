松嶋菜々子主演ドラマ主題歌に斉藤和義 『家政婦のミタ』以来14年ぶりタッグ
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（来年1月8日スタート／毎週木曜 後9：00）の主題歌が、斉藤和義の新曲「鏡よ鏡」に決定した。斉藤と松嶋がドラマでタッグを組むのは、社会現象となった『家政婦のミタ』（日本テレビ系）以来、14年ぶりとなる。
【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子
本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタメドラマ。
本作は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を舞台にした社会派エンタメドラマ。松嶋が演じる主人公・米田正子は、年間数億円規模の隠し所得を暴く鋭い調査力と、悪徳脱税者を許さない強い信念を武器に、個性豊かなメンバーとともに不正の裏側に迫る。
主題歌となる新曲「鏡よ鏡」は、斉藤がドラマのテーマに合わせて書き下ろした楽曲。「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージを込め、揺れ動く感情や迷いを抱えながらも、一筋の光を見つけて歩き出す力強さを描いている。
本日公開された予告映像では「鏡よ鏡」の一部が公開。なお、同曲はドラマ初回放送翌日の1月9日に配信リリースされる。
■斉藤和義 コメント
今回、書き下ろしのオファーを頂き、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に出来ればと思いました。松嶋さんとまたお仕事できると聞いたときは、心の尻尾がぐるんぐるん回りました（笑）。このドラマには、今の時代に必要な大切なメッセージが隠れていると思います。放送が待ち遠しいです。
■松嶋菜々子 コメント
国税調査官という、淡々としながらもきりっとした役柄に、斉藤和義さんのアップテンポな音楽が重なり、ドラマを一層引き立ててくださっています。ぜひ、ドラマの中でかかる曲も楽しみにご覧ください。
