スポーツタイヤのパターンだけが千差万別である理由

タイヤの「顔」ともいえるトレッドパターン。オーソドックスなタイヤは、ギザギザの縦溝（リブ）と横方向の連続した溝（ラグ）を組み合わせた、似たようなパターンが多いが、スポーツタイヤとなると各社によってかなり異なり個性的。

どうしてスポーツタイヤのトレッドパターンは、メーカーや銘柄によってあれほどまでに違うのだろうか？

その前にまず整理しておくと、タイヤのトレッドパターンには、次の4つの役割がある。

1.タイヤと路面の間の水を排出させる

2.タイヤの駆動力・制動力を確保する

3.操縦安定性・放熱性

4.デザインと商品性の向上

そして、スポーツタイヤに関していえば、レース用タイヤがそうであるように、雨が降ったときのことを考えなければ、溝のないスリックタイヤこそがベストといえる。スリックタイヤは溝がないぶん、同じサイズでも接地面積が増えてグリップ力を稼げるし、ブロックがないので、ブロック剛性の問題も解消されるからだ。

しかし、ストリートで使う以上、ウエット性能は無視できないし、そもそも溝が1.6mm以上なければ、保安基準をクリアできないので、公道を走ることができない……。

しかも、ハイグリップタイヤを必要とするクルマは、ハイスピードで走るパフォーマンスをもったクルマなので、高速域での耐ハイドロプレーニング性能、排水性も重要になる。

そこでメーカー各社は、シーランド比（シー＝海＝溝、ランド＝陸＝接地部分）を小さくしながら、排水性を確保できるデザインの工夫を強いられるわけだ。

スポーツタイヤのトレッドパターンの方向性

排水性を一番大きく左右するのはストレートの縦溝＝グルーブで、ストレートグルーブが太く、多いほど排水性はいい。そのストレートグルーブを基調に、横方向の切り込み＝スリットと、スリットより細かい切り込み＝サイプを組み合わせて、トレッドパターンはデザインされる。

一般的な夏用タイヤのシーランド比は30〜40％とされるが、スポーツタイヤの場合は、静粛性や非舗装路の性能などはほとんど無視していい要素で、タイヤローテーションのことなども優先順位は低いので、思い切ったデザインが可能。

タイヤの外側と内側でデザインの違う「非対称パターン」もその一例だ。「非対称パターン」は、コーナリング時に大きな荷重がかかる外側のブロックを大きくしてコーナリング性能を高め、グルーブやスリット、サイプは内側に集中させて、こちら側で排水性を稼ぐ発想。

もうひとつは、溝やスリットに方向性をもたせて、排水効果を高めた「方向性パターン」。これは排水性を犠牲にせずに、運動性能、とくにドライグリップを確保できるデザイン。

さらに両者の特性を併せ持つ、「非対称・方向性パターン」なども出てきている。

そのうえ、高性能スポーツタイヤは高価なので、見た目も重要。スポーティで、グリップがよさそうに見えるデザイン、アグレッシブなイメージを与えるデザイン、ライバル製品と区別化できるデザイン、最新、最先端に見えるデザインといった商品性も求められるので、デザイナーも力を入れているし、技術面ではレース用のウエットタイヤからのフィードバックも生かされている。

そのほか、サーキット重視か、高速域での安定性重視か、温まりのよさか、熱ダレに対する強さか、ドライ性能とウエット性能のバランス、etc.といった条件のなかで、どこにウエイトを置くかでも、トレッドパターンは変わってくる。

これらの機能性、キャラクターの違いこそ、スポーツタイヤのトレッドデザインが千差万別になっている理由だろう。