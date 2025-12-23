女子高校生に詰問され自転車で逃走…振りほどき転倒させたか 自称・神主の男を暴行容疑で逮捕 京都府警 ホテルロビーで盗撮か

“盗撮をしていたのではないか”と女子高校生が問い詰めたところ、自転車で逃走、追いついた女子高校生を振りほどき転倒させたとして、自称・神主の男（５２）が逮捕されました。



男は自らのスマートフォンを壊してもいて、警察は盗撮行為に及んでいたかについても、慎重に捜査しています。



京都府警が暴行の疑いで現行犯逮捕したのは、京都市左京区在住の自称・神主の男（５２）です。



府警によると、事件の経緯は次の通りです。





中京区内のホテルの１階のロビーに、女子高校生（１６）がいたところ、周囲の人が「盗撮されていますよ」という旨をその女子高校生に伝えました。女子高校生が男（５２）を問い詰めたところ、男はホテル外に出て自転車で逃走。女子高校生は走って追跡、５０ｍほど先で追いつき、男の自転車の前かごをつかみました。すると、男は、ハンドルを左右に振り、そのはずみで女子高校生は転倒しました。男は駆けつけた警察官によって、現行犯逮捕されました。取り調べに対し男は、「私がしたことに間違いない」と述べ、暴行容疑について認めています。実際に男が盗撮をしていたかは捜査中ですが、男は逃走行為の中で、自らのスマートフォンを業務用のビールの缶に叩きつけ、壊したということです。