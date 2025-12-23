歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。名古屋でディナーショーを開催したことを報告しました。クリスマス直前の華やかな雰囲気の中、多くのファンが集まりました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 名古屋でディナーショー開催 「全身で歌を受け止めて楽しんでくださっているのがとても伝わりました」





工藤さんは、「名古屋観光ホテルのDS（ディナーショー）にいらしてくださった皆様 貴重な時間を私にくださり、本当にありがとうございました」と綴り、ディナーショーの動画やホテルの写真などを投稿しました。







投稿された動画には、青紫の照明に包まれ、舞台背景には白い布幕が波打つように配置された会場で、工藤さんはバンドの演奏と共に、自身の曲「Blue Rose」を披露。天井にはシャンデリアが輝く中、観客はテーブル席でショーを楽しんでいる様子が収められています。







工藤さんは、「スローな曲もアップテンポも聴くと言うより全身で歌を受け止めて楽しんでくださっているのがとても伝わりました」と感想を述べました。







また、ホテルに飾られているクリスマスデコレーションの写真も投稿。巨大なクリスマスツリーやミニチュア鉄道の模型など、季節感あふれる装飾の写真も紹介しています。







特に鉄道の模型については「この汽車が何かとても素敵なことを運んできてくれる気がしますね！」とコメントしており、クリスマス気分を盛り上げています。工藤さんは「また来年お会いできる日を楽しみにしています」と投稿を締めくくり、来年への意欲を綴りました。







この投稿に、「素敵なディナーショーでした」「ステージ動画や汽車少しでも見せてくれて雰囲気味わえて嬉しいです」「遂にファイナル東京DSのみですね 無事に完走出来ますよう心の席からお祈りしてます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】