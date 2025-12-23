跳ねるといえば、麻雀とうさぎ（？）。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が強烈な跳満を決めたシーンで、控室にいたチームメイトの岡田紗佳（連盟）が、うさぎのように「ぴょん、ぴょん♪」とかわいらしい仕草を見せて、ファンを喜ばせた。

【映像】かわいいうさぎ発見！岡田紗佳「ぴょん、ぴょん♪」ポーズ

岡田が大喜びしたのは南2局3本場。堀の手元に3面子が完成する超好配牌が訪れると、3巡目で4筒を引いてテンパイ。1・4・7索待ちでリーチしたが、この時点で山に残り9枚という大チャンスになった。一発ツモでも驚かないという状況の中、堀は期待通りに4索を引き、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・ドラの跳満、1万2000点（＋900点、供託1000点）を獲得した。

大チャンスに沸いていた控室だが、見事に掘が一発でツモると全員がガッツポーズ。さらに岡田は、両手をうさぎの耳のようにして「ぴょん、ぴょん♪」と動かし、喜びを表現していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

