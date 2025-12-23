『なんでも鑑定団』“目黒雅叙園”にあった美人画→“ド級値”の鑑定結果へ
きょう23日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、昭和の竜宮城にあった美人画に“ド級値”が出る。
お宝は昭和の竜宮城と呼ばれた「目黒雅叙園」にあった絢爛豪華な美人画。60年程前、表具師だった依頼人の父親は目黒雅叙園の壁画の張り替えを依頼された。その際、百段階段に通じる廊下にこの絵があったが、張り替えた後は不要と聞き、仕事の代金の一部として引き取った。その見事な絵にスタジオ驚嘆する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】水野真紀
【出張鑑定】出張鑑定in宮城県角田市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
吉田寅義（「吉田碁盤店」盤師）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
楠文夫（『硯の資料室』室長）
森由美（陶磁研究家）
