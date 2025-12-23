同棲中の度重なる喧嘩で険悪になり、“お試し破局“をした俳優カップルの彼女が、惹かれている男性を元彼に伝えるシーンがあった。

【映像】26歳女優&俳優の彼氏（生田斗真似イケメン男性も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

2人とも料理上手なミチル（29歳／俳優）とジュンナ（26歳／俳優）。復縁デートが行われた日の朝、2人はそれぞれお弁当を作り、待ち合わせ場所の公園へ向かった。ミチルはジュンナが作ってくれたお弁当を見ると、ずらりと並んだ好物の数々に大喜び。ミチルもここぞとばかりに料理の腕を振るい、ナポリタンにBLTバーガー、さらにはジュンナが大好きなガトーショコラも作るほど、気合いが入っていた。

お弁当を食べながら、ミチルが「恋心は芽生えた？」と聞くと、ジュンナは「芽生えた」と正直に返答。その相手は、生田斗真似のモテ男・ダイシロウ（30歳／エステティシャン）。番組では、ジュンナとダイシロウのデートの様子も紹介され、ダイシロウから「超似合うやん」と浴衣姿を褒められると、ジュンナは乙女の表情を浮かべていた。

ミチルとの復縁デートで、ジュンナは「いい時間を過ごさせてもらった。この歳でときめくとかあんまりないじゃん。でもそれができたし、ダイちゃんにはすごい感謝している」とダイシロウへの感謝を口にすると、ミチルは複雑な表情を浮かべていた。