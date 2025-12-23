お笑いコンビ『品川庄司』の庄司智春（49）が、次女とのデートショットを公開し、反響が寄せられている。2009年7月に、タレントの藤本美貴と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女の父である庄司だ。

【映像】もはやミキティー！話題のデートショット（複数カット）

これまでにもInstagramで、キッザニアでモデルデビューした姉妹の様子や、イルミネーションを満喫した際の家族ショットなどを披露してきた。2025年12月21日の更新では、次女とのデートの様子を公開。

「雰囲気がミキティー」との声も

「アートが好きな次女と、チームラボへ。迷路みたいになってるし、アートの動きもあるので、すごく楽しんでて良かった。2人で餃子食べて、タカノフルーツパーラーで、メロンのデザート食べてた」と投稿し、ファンからは、「最高のデートじゃん」「もはやミキティー！」「7枚目の雰囲気がミキティーって感じ」「小さいミキティーに見えて仕方ないです」「おまめたんも、すくすく成長してるね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）