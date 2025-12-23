『コスラバ』シーズン2トレーラー公開 奥野壮の“ぷん怒”、豊田裕大の“不意打ちキス”“バックハグ”も
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の主題歌とトレーラーが23日、公開された。
【場面写真】不意打ちハグ…！奥野壮を包み込む豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
主題歌は、浦島坂田船の「ラメグラデーション」に決定。同グループによる前作の主題歌「ワガママOnly Mine」は、メンズ美容部員2人のきらめく恋物語との親和性が高く、聴くたびにドラマの名シーンがフラッシュバックすると話題に。アップテンポかつその圧倒的な歌唱力と表現力で、シーズン2を鮮やかに彩る。
今回公開されたトレーラーでは「実は俺…トップを目指さないかって言われています」と真剣モードで告白する斗真に戸惑いを隠せない棗の姿が映し出されている。紆余曲折を経て甘々な同棲生活と仕事に奔走する棗と斗真の前に現れたトップメイクアップアーティスト・エマ（加藤ローサ）は、メイクアップアーティストとしての斗真の将来に「舐めないで！今のままじゃ無理よ。必ず限界がくる」と苦言を呈する。「佐橋くんがパリ行ったら、遠距離になってしまうやろ」と南条敦（曽野舜太）の心配をよそに、棗は「俺たちは選択肢をもらっただけです。決めたのはあいつ自身なんで」と自分たちの未来と向き合おうとする。
そんな棗の前に再び現れたお騒がせな斗真の兄・天真（押田岳）の無理難題や、転属してきた後輩美容部員・星名（中川翼）の悩みにも真摯に対応していく棗も、仕事に対して変化が訪れる。さらに、斗真と疎遠だった斗真の父（山中崇）に「パリ行きが決まっている!?すぐ行きゃいいだろう。すぐ動けないのは、その気がないってことだ」と、自分の彼氏をダメ出しされた棗は「ムカつく！」と “ぷん怒”するキュートなシーンも。「俺のことだけ考えて」「これからもずっと一緒にいてください」と不意打ちキスにバックハグ、おでこコツンなどストレートな愛情表現に、ロミーフェリークのミューズ・リサ（岡本夏美）に恋人のどんなところが好きなのか尋ねられると、「全部」とさらっとノロける斗真のイケメンぶりも健在だ。
恋にも仕事にも真剣だからこそ、壁が立ちはだかる。ステップアップのために一歩踏み出そうとしている斗真の背中を押そうとする包容力あふれる棗。浦島坂田船の爽やかな歌声に乗せて繰り広げられる、パワーアップした甘さMAXの溺愛ロマンスとなる。
1月15日深夜1時15分から、フジテレビで初回放送される。FODでは、12月25日から第1話ノーカット版を独占見放題配信される
【コメント全文】
■奥野壮（間宮棗役）
さち先生始め、たくさんの方の協力があって制作に取り掛かることができ、何より見てくださる皆さんのおかげでまたコスラバの世界に浸ることができました。ありがとうございます。前回と変わらぬ愛あふれるスタッフ、キャスト陣、そして新たに加わる個性豊かな新キャストを迎え、より面白く、バージョンアップしたコスラバをお届けするために今回も豊田くんと二人三脚で棗、斗真に向き合ってきました。その軌跡をお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。
■豊田裕大（佐橋斗真役）
皆さまのおかげでSeason2になって帰って来ることができました！お話をいただいた時には、もう一度コスラバの世界に戻れる事に胸が高鳴りましたし、何より奥野くんと2人で喜びました。今回は棗と斗真の2人の人生についてのお話になっています。同棲生活をしているからこそ見られる、棗の今まで見られなかった表情だったり、佐橋の棗だけにみせる感情にも注目していただけるとうれしいです。
また、新しいキャラクターも加わって物語に大きく影響を与えてくれています。『コスメティック・プレイラバー Season2』もぜひよろしくお願いします！
■浦島坂田船
主題歌「ラメグラデーション」を歌唱させていただきます、浦島坂田船です！「ワガママOnly Mine」を手掛けられた辻村有記さんによる素敵な楽曲です！ラメを重ねていくようにSeason2でさらに深まる2人の距離、透明感のあるメロディとさわやかな歌詞を表現できるように全力で歌唱させていただきました。
Super飛び越えUltraPopにHeartはCatchyです！この曲からもドキドキを感じていただけたらうれしいです！
