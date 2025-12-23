TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が11日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）の結婚発表について伝えた。

波瑠と高杉が結婚したことが22日、本紙の取材で分かった。今月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出。親族など身内だけで結婚式も挙げている。交際は約2年。一昨年春にフジテレビの連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演したのをきっかけに、2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。双方の所属事務所は本紙の取材に結婚の事実を認めており、23日午前5時にそれぞれのファンクラブの会員に真っ先に幸せの報告をした。

この冬も、波瑠は主婦層を中心に話題となったTBS連続ドラマ「フェイクマミー」に主演。高杉もTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で有馬記念を制する騎手を演じ、年明けの1月9日からは主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」が公開されるなど大忙し。そんな主演級同士のビッグカップルが“意外なデート”によってひそかに愛を育んでいた。

「THE TIME，」では安住アナが結婚報道に触れ、「波瑠さんの公式インスタグラムに写真が投稿されていました。結婚式での写真だと思いますが、ウエディングドレス姿、綺麗ですね。それと和装かな。波瑠さんの結婚式の写真だと思われます」とコメント。

そして「高杉さんはちょうど『「ザ・ロイヤルファミリー』にジョッキー役として出てましたし、波瑠さんは『フェイクマミー』で主演されてましたので、最近よく見ていたなあという感じですが」と同局ドラマ出演に触れつつも「出会いは違うドラマということです」と続けて佐々木舞音アナらスタジオ共演者の笑いを誘いつつ、2人を祝福した。