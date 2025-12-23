タレントの北斗晶（58）が、21日、ブログを更新した。女子プロレスに復帰した凛（32）を見守る、2歳の初孫・寿々ちゃんの様子を公開している。

【映像】横顔がそっくり？話題の初孫顔出しショット

2023年8月、長男・佐々木健之介と、女子プロレスラーの凛との間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗だ。これまでSNSで寿々ちゃんとの日常を発信しており、2025年11月3日に更新したInstagramでは、夕暮れ時に撮影した2ショットを披露した。「横顔が北斗さんにそっくりで可愛いです！」「目元が北斗さんに似てる！」などと話題になっていた。

12月21日はブログで、凛が3年ぶりに女子プロレスに復帰したことを報告し、試合を見守る寿々ちゃんの様子や凛への思いを明かした。

「チビ凛も不思議そうに見てました。」

「凛ちゃん、復帰おめでとう。突然ですが、本日、凛ちゃんがサプライズで復帰しました〜。凛ちゃんがデビューまで育てていただいた、長与千種さんの団体。結婚してカナダに行くまで、所属していたマーベラスで、フリーランスレスラーとしての復帰戦。試合の配信をテレビ画面で、家族全員と副社長で見守りました！！チビ凛も不思議そうに見てました。何よりも、キツくても楽しめて、ケガせずに家族の元に帰ってこられそうで、本当に良かったね〜！！！」

この投稿にファンからは、「凛ちゃんもすごいし、それを応援できる家族も素晴らしい」「北斗さん健介さんがいるから、安心してちび凛ちゃんを預けて試合に行けますね」「ママレスラー復活、応援していまーす」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）