【龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties】 2026年2月12日 発売予定 価格： パッケージ版・デジタル版 8,990円 デラックス・エディション：11,440円 CEROレーティング：D（17歳以上対象） プレイ人数：1人

セガは、2026年2月12日に発売を予定しているプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2 /PC（Steam）用アクションアドベンチャー「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」について、ゲーム情報を詳しく紹介する新たなトレーラーをYouTubeにて公開した。

トレーラーでは、「龍が如く 極３」より「アサガオライフ」に「最強列伝 ツッパリの龍」、バトルスタイルを紹介。また、「龍が如く３外伝 Dark Ties」からは「神田カリスマプロジェクト」や地下ファイトクラブ「ヘルズ・アリーナ」、バトルスタイルが登場し、どちらも映像でより詳しく見ることができる。

【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 ゲームトレーラー】

(C)SEGA