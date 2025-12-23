¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×12·î31Æü15»þ40Ê¬¤«¤éTOKYO MX¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤òÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ12·î31Æü15»þ40Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï17»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÀÐ¹õ¾º»á¤È¶¦¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡×¤¬ÍâÆü2026Ç¯1·î1Æü¡Ê¸µÆü¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ï¡¢TV¥·¥êー¥º¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¹½À®¤·¡¢Á´ÊÔ¿·ºî¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¡¢¥á¥«ÀßÄê¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¥Ïー¥É¤ÊÀßÄê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÓÅç¿¿Íý¤µ¤ó¤Î²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
放送日時:12月31日15時40分～17時55分「TOKYO MX1」
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î31Æü15»þ40Ê¬～17»þ55Ê¬¡ãTOKYO MX1¡ä
±Ç²è¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
·à¾ì¸ø³«¡§1984Ç¯7·î¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
À¾Îñ2009Ç¯¡¢ÃÏµå¤ÏµðÂç°ÛÀ±¿Í¥¼¥ó¥È¥éー¥Ç¥£·³¤È¥á¥ë¥È¥é¥ó¥Ç¥£·³¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ÛÀ±¿Í¤Î¹¶·â¤«¤éÆ¨¤ì±§ÃèÀï´ÏSDF-1¥Þ¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢5Ëü6Àé¿Í¤Î»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÀïÆ®¤òÀø¤êÈ´¤±ÃÏµå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¼¥ó¥È¥éー¥Ç¥£¤Î½±·â¤ÎºÇÃæ¡¢Åý¹ç·³¤ÎVF-1¥Ð¥ë¥¥êー¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢°ì¾òµ±¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¢¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢µ±¤Ï¾å´±¤ÎÁáÀ¥Ì¤º»¤È¤¤¤¬¤ß¤¢¤¦Ãç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤ËÅ¨¤Î¥¼¥ó¥È¥éー¥Ç¥£¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ì¿¤¬¤±¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿µ±¤ÈÌ¤º»¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÃÏµå¤Ï¡¢°ÛÀ±¿Í¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤êÀäË¾Åª¤Ê¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìµ¿Í¤ÎÃÏµå¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Î¿´¤ÏµÞÂ®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
À½ºî¡§ÂçÀ¾ÎÉ¾»¡¢µÈÅÄ·òÆó
¸¶ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ì¤¨
´ÆÆÄ¡§ÀÐ¹õ¾º¡¢²Ï¿¹Àµ¼£
¥¹¥È－¥êー¹½À®¡¦µÓ¿§¡§²Ï¿¹Àµ¼£
µÓËÜ¡§ÉÙÅÄÍ´¹°
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Èþ¼ùËÜÀ²É§
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜÉð°ìµ®
ºî²è´ÆÆÄ¡§Èþ¼ùËÜÀ²É§¡¢ÈÄÌî°ìÏº¡¢Ê¿Ìî½Ó¹°
²»³Ú¡§±©ÅÄ·òÂÀÏº
±é½Ð¡§½©»³¾¡¿Î¡¢³Þ¸¶Ã£Ìé¡¢¸Þ·î½÷Íºî
¿§»ØÄê¡§Í³°æ¤¢¤Ä»Ò¡¢ËÌÀîÌÀÈþ
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥Ó¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¹¥È¡¢Îµ¤Î»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡¢¾®³Ø´Û
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¡§ÈÓÅç¿¿Íý
°ì¾òµ±¡§Ä¹Ã«ÍÍÎ
ÁáÀ¥Ì¤º»¡§ÅÚ°æÈþ²Ã
¥Ö¥ëー¥Î¡¦J¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡§±©º´´ÖÆ»É×
¥¯¥íー¥Ç¥£¥¢¡¦¥é¥µー¥ë¡§¾®¸¶ÇµÍü»Ò
¥í¥¤¡¦¥Õ¥©¥Ã¥«ー¡§¿ÀÃ«ÌÀ
¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¸ー¥Ê¥¹¡§Â®¿å¾©
³ÁºêÂ®Íº¡§ÎëÌÚ¾¡Èþ
¥ß¥ê¥¢639¡§ÃÝÅÄ¤¨¤ê
¥Ö¥ê¥¿¥¤7018¡§³ª¹¾ÜÆ»Ê
¥´¥ë¡¦¥Ü¥É¥ë¥¶ー¡§»ÔÀî¼£
²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ÖÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡×
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü
¡¡¡ÖÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤Î·ÈÂÓ¤¬³ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÌÂµÜ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÛÙ¡Ê¤·¤ª¤ê¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÇÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¡ÖSHIORI@revolution¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥é¥¤¥ÖÃ¦½Ð·à¡£¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Á°ß·ÛÙ¡£¿ÆÍ§¡¦´õÀ±¡Ê¤¤é¤é¡Ë¤È»£¤Ã¤¿¤¢¤ëÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÛÙ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¾®¿¹¡£¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¡ã¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡ä¤Ë¡×ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÛÙ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤Å·ºÍµ¯¶È²È¡¦²Í¿À·æ¡Ê¤«¤¬¤ß¤¹¤°¤ë¡Ë¡£²Í¿À¤ÏÛÙ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤â¤¦1¿Í¤Î¡ÖSHIORI¡×¤¬ÛÙ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢SNS¤ò¶î»È¤·¤Æ¼«Í³ËÛÊü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÁÀ¤¤¤ÏËÜÊª¤Î¡ÖÛÙ¡×¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£²Í¿À¤ÏSHIORI¤È¤âÀÜ¿¨¤·¡¢¡Ö¤¢¤ë·×²è¡×¤ò¤µ¤µ¤ä¤¯¡£²Í¿À¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÈSHIORI¤ÎÌîË¾¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤à¤¢¤ëÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶°Æ¡§²Ï¿¹Àµ¼£(Vector Vision)¡¦¶¶ËÜÂÀÃÎ(¥¹¥í¥¦¥«ー¥Ö)
¸¶ºî¡§Vector Vision¡¦¥¹¥í¥¦¥«ー¥Ö¡¦¥®¥ã¥¬¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
´ÆÆÄ¡§²Ï¿¹Àµ¼£
µÓËÜ¡§¶¶ËÜÂÀÃÎ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Á°ß·ÛÙ/SHIORI¡§SUZUKA¡Ê¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡Ë
¾®¿¹¡§¸¶ÅÄÂÙÂ¤
ÁÒ²Ê´õÀ±¡§°ËÅìÁó
»³ÅÄ·òÅÍ¡§ã·Æ£½á
Á°ß··Ã»°¡§Â®¿å¾©
Á°ß·Íê»Ò¡§ºäËÜ¿¿°½
ÅÐºä¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
²Í¿À·æ¡§»ûÀ¾Âó¿Í
