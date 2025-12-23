上白石萌歌、金髪ポニテ×タンクトップ姿で雰囲気ガラリ「思わず二度見」「魅力が詰まってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/23】女優で歌手の上白石萌歌が12月21日、自身のInstagramを更新。自身の写真集「charm charm」中の金髪ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳女優「思わず二度見」衝撃の金髪ショット
上白石は「なつかしいお気に入りのしゃしんたち」とつづり、フォトグラファー・松岡一哲氏が撮影した写真集「charm charm」（講談社）のショットを複数枚公開。金髪ポニーテールヘアにタンクトップを合わせた1枚では、美しい肩のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「金髪だと印象変わる」「美しすぎる」「思わず二度見」「魅力が詰まってる」「金髪ポニテ最高」「肩のラインが綺麗すぎる」などといった絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、金髪×タンクトップ姿公開
◆上白石萌歌のショットが話題
