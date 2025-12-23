あちこちカサカサ（泣）→【3COINS】に走れーー！ 大人が即GETしたい♡「保湿グッズ」

乾燥が気になる季節に頼れそうな「保湿グッズ」を、【3COINS（スリーコインズ）】で発見。大人世代が気にしやすい、顔、手、指先、かかとをケアしてくれる、優秀グッズが揃っていました。どれも\330（税込）とは思えない実力派！ 今回は、忙しい大人世代におすすめしたい、“ながら保湿”ができそうな、スリコの優秀プチプラ保湿グッズをご紹介します。

指先のうるおいチャージしつつ、香りにも癒されて

【3COINS】「ネイルオイル／and us」\330（税込）

外出先でもサッと塗れるペン型のネイルオイルは、指先の乾燥対策にぴったり。公式サイトによると「アルガンオイル配合で爪と爪周りを保湿し、健やかに保ちます」とのこと。ローズ、ジャスミン、キンモクセイ、ティーの4種類の香りがラインナップ。仕事中に一息入れたい時から寝る前のリラックスタイムなど、毎日のちょっとしたスキマ時間に指先ケアしませんか。

ハンドクリームの効果を高められそうなグローブ

【3COINS】「保湿グローブ：M／hemle」\330（税込）

「レーヨン・シルク混のなめらかな肌触り」と、公式サイトで紹介されているのが、こちらの保湿グローブ。お気に入りのハンドクリームを塗ってからこのグローブを着ければ、うるおいを閉じ込めてくれそうです。タッチパネル対応で、スマホ操作OKなところも嬉しいポイント。

ナイトソックスで、寝ている間にかかとケア

【3COINS】「かかと保湿ソックス／hemle」\330（税込）

乾燥しやすいかかとをケアするなら、こちらのソックスが便利。公式サイトによると、「荒れやすいかかと部分にはシリコーンシート付きでかかとの保湿をサポート」とのことで、クリームやバームを塗布した足をやさしく保護してくれそうです。通気性の良いオープントゥ仕様でムレにくく、寝ながらでも快適に使えるかも。

濃密保湿でハリつや肌を目指して

【3COINS】「エイジレスシートマスク／and us」\330（税込）

大人世代の必需品と言っても過言ではなさそうな、シートマスクもスリコに登場中！ 5枚入りで\330（税込）と、手に取りやすい価格も嬉しいポイント。公式サイトによると、「年齢とともに気になるお肌に」「濃密保湿で肌にハリとつやを与えます」とのこと。寝る前のリラックスタイムに、シートマスクでハリつや肌を目指してみませんか。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里