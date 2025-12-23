大胆肩出しドレス共演！　『報知映画賞』授賞式で北川景子と森田望智が受賞を称え合う”仲良し”姿

ホッとした表情で仲良く談笑

大胆に肩を出し、白いデコルテを惜しげなく見せた黒いドレスを着用し、グラスを片手に談笑している“美女”。北川景子（39）と森田望智（29）である。

12月15日、『第50回報知映画賞』の授賞式が都内で行われた。

「北川は映画『ナイトフラワー』で２人の子どもを育てるシングルマザーで、ドラッグの売人として生計を立てる母親を演じ主演女優賞を。森田は同映画で、夜は風俗嬢として働く格闘家を演じ、助演女優賞を獲得しています」（映画誌記者）

先に登壇した森田は、同映画で格闘技事務所の会長役を演じたプレゼンターの光石研（64）から花束を受け取ると、

「本日はこのような素敵な賞をいただき、大変嬉しく光栄に思っています」

と感謝を述べ、

「光石さんも来てくださってありがとうございます。途中でおカネを持ち逃げしていなくなってしまう役で、最後まで一緒にいられなかったから、きょう嬉しいです（笑）」

と言って会場を大爆笑させた。そして、北川にも言及し、

「きょう北川景子さんと共にこの報知映画賞の舞台に立てたことをすごく嬉しく誇らしく思っています」

と讃えた。続けて、登壇した北川は、

「これからもこの映画のために、自分の持ちうる能力を役立てられるようなそんな役者としてあり続けたいと思っております。これからもこの賞に恥じぬよう精進してまいりたいと思います」

などと語った。冒頭では、

「一緒に命を燃やしてですね、演じてくださった森田望智さんと一緒に賞をいただきましたことを非常に嬉しく思います」

と森田を讃えることも忘れなかった。

登壇挨拶が終わり、ホッとしたのか、北川と森田は冒頭のように、グラスを手に仲良く談笑。お互いを労っているように見えた。

そんな２人の’26年だが、北川は５月公開予定の映画『未来』に出演することが発表されている。原作は、作家・湊かなえの同名小説で、北川は、20年後の“未来のわたし”から手紙を受け取る少女・佐伯章子の母親、佐伯文乃を演じる。文乃は、父親からの虐待により、愛し方のわからない女性。『ナイトフラワー』同様、かなりの難役に挑んでいる。

一方の森田は、’27年前期のNHK連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』に主演。来年途中から撮影が始まる見込みだ。日本の映画界、ドラマ界を牽引する２人は、’26年も超多忙のようだ。