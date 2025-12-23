可愛さ反則級ーーーッッ！！【リルリンリン】の「クリスマスお菓子」に注目

【東京ディズニーリゾート】では、11/11～12/25まで「ディズニー・クリスマス」を開催中。園内の装飾やパレードなど、パーク全体がクリスマスムード満点。今回は、パークで買える「リルリンリン」の「お菓子」をご紹介します。

缶がかわいい！ リルリンリンのお菓子詰め合わせ

雪の結晶やオーナメントを持ったリルリンリンがデザインされた、缶がかわいすぎる「アソーテッド・チョコレート」。シンデレラ城やタワーオブテラーもおしゃれに描かれていて、お土産にぴったりです。缶のサイドや個包装のパッケージにもリルリンリンがプリントされていて、3種類、計13個入りとたっぷり入っているのでシェアするのもおすすめです。

お菓子にもリルリンリン！

お菓子の内容は、リルリンリンを型どったホワイト・ストロベリーのチョコレートと、クリスマスツリーの形をしたチョコがけクッキーの3種類。パッケージだけでなく中身も凝っていて、食べるのがもったいなくなってしまいそうです。価格は\1,800（税込）で、販売店舗はディズニーランド内のワールドバザール・コンフェクショナリー、ディズニーシー内のヴァレンティーナズ・スウィート、東京ディズニーリゾートアプリです。アプリで在庫の確認ができるので、チェックしてみて。

