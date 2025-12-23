海外メディアが脚光

サッカーのポルトガル代表FWクリスティアノ・ロナウド（アル・ナスル）の肉体に衝撃が広がっている。40歳の近影を自身のXで投稿。海外メディア上では、10年前のボディが掘り起こされ、驚きの声が漏れた。

まさに驚異の肉体だ。オランダの専門メディア「433」公式Xは、「ロナウドの肉体30歳 VS 40歳」とつづり、1枚の画像を公開した。

写っていたのは先日、ロナウドがSNSで投じていたトランクス一枚の状態になった姿と、同じような格好をした10年前の姿を比較したもの。どちらも引き締まった腹筋や筋肉質の脚部が際立ち、10年間の変化がほとんどない。むしろ維持・向上しているようにさえ見える。

衝撃の事実は海外メディア上で話題に。「433」の公式Xの文面には「この10年間で彼の肉体は老化していない。WHOOPが実施したテストによると、クリスティアーノ・ロナウドは身体的に実年齢よりも12歳若いという」との言葉を並べ、ポッドキャストでロナウドが発した「身体年齢が28.9歳だなんて信じられないよ。つまり、俺はあと10年サッカー続けられるってことだ！」とのコメントも載せていた。

ロナウドは1985年2月5日生まれ。スポルティングCP（ポルトガル）からマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）、レアル・マドリード（スペイン）、ユベントス（イタリア）を経て、2023年からアル・ナスル（サウジアラビア）所属。キャリア通算ゴール数は900を超え、3度のバロンドール受賞など数々の個人タイトルを誇っている。



