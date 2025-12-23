J2アウォーズで水戸の齋藤俊輔が放った右足弾が最優秀ゴール賞に選出

Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J2アウォーズ」を開催した。

各賞が発表されるなか、年間で最も優れたゴールに贈られる最優秀ゴール賞には、水戸ホーリーホックの齋藤俊輔が選出された。

受賞の対象となったのは、敵地での一戦で見せた圧巻のプレーだ。前半17分、FW渡邉新太からのパスを受けた齋藤は、相手DF3人に囲まれながらも細かなボールタッチと巧みな身のこなしで包囲網を突破。ペナルティーエリア内左へと侵入し、最後はゴール左斜め45度の位置から強烈な右足のシュートを逆サイドのネットへと突き刺した。

J2アウォーズではベストイレブンや最優秀選手賞なども発表されたが、この20歳アタッカーが放った一撃が栄冠に輝いた。

SNS上では「歴代でも最優秀候補の一つ」「予想の通りで誰も文句無しでしょう」「ゲームの流れを一切無視した無慈悲なゴール」「何度見てもすごいゴール」「ほんま凄いな」「うますぎ、バケモンです」「とんでもない」「えげつない」といったコメントが寄せられている。J2屈指のテクニシャンが見せた衝撃的なゴールは、多くのファンの記憶に刻まれることとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）