D1GP参戦車両も展示！柴田自動車「東京オートサロン2026」出展

SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車株式会社は、2026年1月9日(金)〜11日(日)に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展します。

期間中は、SHIBATA RACING TEAMの車両や同社のタイヤ、パーツを実際に確認できるほか、担当者との相談も可能です。

柴田自動車「東京オートサロン2026」出展

出展ブース名：SHIBATIRE【RYDANZ TOPRANK】

場所：ホール9（北ホール）

ブース番号：959

開催期間：2026年1月9日(金)〜11日(日)

ブースでは車両展示に加え、SHIBATIRE×RYDANZ製品などの商品展示を展開。

D1GP参戦車両である「MOTUL GR86 SHIBATIRE #31」や、TOPRANK展示車両が登場します。

また、SHIBATA RACING TEAMの商品を販売するグッズ販売コーナーも設置される予定です。

イベントスケジュール・出演者

会期中はブース内にて様々なトークショーやライブステージが実施されます。

D1GP人気ドライバー蕎麦切広大選手のサイン会や、アンバサダーを務めるSHIBATIRE GIRLSの来場も予定されています。

『2026年度SHIBATA RACING TEAM』体制発表

出演：蕎麦切 広大

MC：鈴木 学

日時：

9日 12:00-12:30

10日 16:30-17:00

11日 12:00-12:30

『どぐら×シバタイヤ なぜ俺がタイヤのインフルエンサーに？』裏側全部しゃべります

出演：どぐら(プロゲーマー)、SHIBATIRE CMO

日時：9日 15:00-16:00

『日産車について』 田村 宏志氏、松田 次生氏トークショー

出演：田村 宏志、松田 次生、柴田(柴田自動車代表)、五十嵐(トップランク代表)

日時：10日 17:30-18:15

『コラボライブステージ』Doul、SO-SO SPECIAL Mini Live

出演：Doul、SO-SO

※イベントの実施、開催日時は予告なく変更となる場合があります。

最新情報は公式SNS等でご確認ください。

SHIBATIRE GIRLS

イベントを彩るアンバサダー、SHIBATIRE GIRLSのメンバーは以下の通りです。

あらた 唯（X：@arata_yui_ ／ Instagram：arata_yui_）

渡川 もも（X：@togawa_momo ／ Instagram：togawa_momo）

米倉 みゆ（X：@0630_miyu_ ／ Instagram：yone__miyu630）

佐々木 美乃里（X：@sasakiminori_X ／ Instagram：sasakiminori_）

「東京オートサロン」は、1983年にカスタムカー文化を国内外に発信するべくスタートし、今回で43回目を迎える世界最大級のイベント。

幕張メッセ全館を使用し、車両展示だけでなくパーツやグッズの販売、屋外会場でのデモラン、ライブステージなどが展開される年に一度の祭典です。

柴田自動車「東京オートサロン2026」出展情報の紹介でした。

