ビタミンCが大気汚染から肺を守ってくれる可能性があると判明
大気汚染は人々の健康に甚大な悪影響を及ぼしており、人間にとって最も深刻な健康リスクであるといわれています。オーストラリアの研究チームが行った新たな研究では、よく知られている必須栄養素のビタミンCを摂取することが、大気汚染から肺を守るのに役立つ可能性があると示されました。
Vitamin C attenuates low-level PM2.5 exposure-induced lung inflammation and mitochondrial loss - ScienceDirect
Vitamin C may protect against air pollution
https://www.uts.edu.au/news/2025/12/vitamin-c-may-protect-against-air-pollution
A Common Vitamin Could Help Protect Your Lungs From Air Pollution : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/a-common-vitamin-could-help-protect-your-lungs-from-air-pollution
交通渋滞や山火事などによって発生する微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中を浮遊する2.5マイクロメートル以下の微粒子であり、肺の奥深くまで入りやすく呼吸器系や循環器系に悪影響を及ぼします。オーストラリアの主要都市でもPM2.5による大気汚染から安全ではなく、たとえ低レベルであってもPM2.5はぜん息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺線維症、肺がんなどの肺疾患を引き起こす可能性があります。
PM2.5は強力な酸化剤であり、その表面に付着している多環芳香族炭化水素(PAH)などの有毒物質が体内に入ると、酸化ストレスを引き起こして身体にダメージを与えることがわかっています。
そこで今回、オーストラリアのシドニー工科大学生命科学部で名誉教授を務めるブライアン・オリバー氏らの研究チームは、COPDや心血管疾患などの症状に対する抗酸化サプリメントとして用いられているビタミンCが、PM2.5によるダメージから身体を保護するのかどうかを調査しました。
研究チームはPM2.5に暴露したオスのマウスにビタミンC入りの水または生理食塩水を与え、安楽死させた後に肺組織を分析して両者を比較しました。また、培養したヒトの肺上皮細胞をビタミンCで処理した後にPM2.5へ暴露し、細胞生存率や炎症反応を調査しました。
実験の結果、高用量のビタミンCを摂取したマウスでは、細胞のエネルギー産生に関わるミトコンドリアの損失が抑制され、有害な炎症が減り、酸化ストレスによる細胞損傷が防がれることが確認されました。また、培養したヒトの肺上皮細胞でも、ビタミンCによる処理が細胞生存率や炎症反応、ミトコンドリアへの影響を改善したと報告されています。
ビタミンCはレモンやグレープフルーツなどのかんきつ類のほか、キウイやトマト、ブロッコリー、ジャガイモ、ほうれん草、ピーマンなどさまざまな食品に含まれています。また、サプリメントで摂取することも可能です。
オリバー氏は、「この研究では許容される最高用量のビタミンCを摂取することが、潜在的に有益である可能性を示唆しています。しかし、人々は正しい種類のサプリメントを適切な量摂取していることを確認し、市販のサプリメントに含まれる他の成分を誤って過剰摂取しないよう、かかりつけ医に相談する必要があります」と述べました。
今回の研究結果は有望ですが、ビタミンCの摂取がマウスや実験室で培養された細胞だけでなく、実際の人間にも大気汚染からの保護効果をもたらすかどうかを知るには、さらなる研究が必要です。実験ではPM2.5の汚染レベルとビタミンC投与量が慎重に調整されたため、必ずしも現実世界での暴露や摂取量を反映しているとは限りません。
その上でオリバー氏は、「私たちは初めて、数億人に影響を与える世界的な問題に対し、低コストの予防的治療法への希望を提供しています。大気汚染には安全なレベルが存在せず、特に山火事の場合は肺の炎症を引き起こし、無数の呼吸器疾患や慢性疾患につながることを、私たちはすでに知っています」とコメントしました。