¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¡ÊÂè62²ó¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¸µÉ×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬Ìä¡£Èà¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬½ÅÂç»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈºÆ²ñ
¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¶äÆóÏº¤Ï´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢»ÊÇ·²ð¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤ÈÉü±ï¤·¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¿½¤·½Ð¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤ÏÅìµþ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¶½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö·î200±ß¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ë»ÊÇ·²ð¤Ï»×¤ï¤º¡Ö200±ß!?¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¡£
¡¡¼è¤êÍð¤·¤¿»ÊÇ·²ð¤Ï¡Ö¤Þ¡Ä¤Þ¡Ä¤Þ¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¼¤ò¤â¤é¤¹¤È¡ÖËü¤¬°ì¡¢¤³¤²¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¡Ä¡×¤È¤¦¤ï¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¶äÆóÏº¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤ª¼ç¤ÎÀÒ¤Ï¤Þ¤ÀÈ´¤¤¤Á¤ç¤é¤ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶äÆóÏº¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¶Ã¤¯¤È¡¢»ÊÇ·²ð¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡ª¡¡¤ª¼ç¤Ïº£¤Ç¤â¾¾Ìî¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶äÆóÏº¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÎ©ÇÉ¤Ë¡×¡Ö¤¨¡ª¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡ª200±ß¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä¥»¥ì¥Ö¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¼Â¤ÏÀÒ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡ÖÀÒÈ´¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤!!¡×¡ÖÀÒÈ´¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÏÂçÌäÂê¡×¡Ö¶äÆóÏº¤ÎÀ®¸ù¤ËÌÜ¤Î¿§ÊÑ¤¨¤ë¾¾Ìî²È¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
