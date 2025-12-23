大人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした2026年の恵方巻の予約受付がスタート！

2026年は、白を基調にした「鶴丸国永」の恵方巻が登場します☆

ファミリーマート「刀剣乱舞ONLINE」鶴丸国永の恵方巻

価格：2,000円（税込）

予約期間：2025年12月19日（金）〜2026年1月28日（水）9:00

サイズ：（約）各長さ9cm×直径4.5cm

具材：サラダチキンマヨネーズ和え、新生姜入りポテトサラダ、玉子焼、酢れんこんマヨネーズ和え

仕様：特製のデザインボックス入り、恵方包み（小ふろしき）、巾着袋付き

取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店およびファミマオンライン

※数量限定

ファミリーマートにて実施されている、大人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした、2026年の恵方巻の予約受付。

2026年はゲーム内に登場する刀剣男士「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした恵方巻となっています。

「白」へのこだわりを詰め込んだ具材は、「サラダチキンマヨネーズ和え」「新生姜入りポテトサラダ」「玉子焼」「酢れんこんマヨネーズ和え」です☆

特製デザインボックス入り

恵方巻は、特製のデザインボックスに入って届きます。

「鶴丸国永」が描かれた、特別デザインの専用ボックスです！

豪華グッズ2点が付いた特別仕様

さらに、恵方包み（小ふろしき）と巾着袋が付いています！

特典1「恵方包み（小ふろしき）」

紋があしらわれたデザインの日常使いにも最適な恵方包みです。

華やかながら品の良さも感じられるデザインです。

特典2「巾着袋」

裏表で楽しめるデザインの、使い勝手の良い巾着です。

小物をまとめるのにちょうど良いサイズ感。

カバンの中の整理整頓に活躍してくれます☆

『刀剣乱舞ONLINE』とは

公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。

あなたは彼らを率いる“審神者(さにわ)”となり、歴史を守る戦いに出ます。

短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計八種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！

様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

特典も大充実の、白を基調とした「鶴丸国永」イメージの恵方巻き！

ファミリーマート「『刀剣乱舞ONLINE』鶴丸国永の恵方巻」は、全国のファミリーマートとファミマオンラインにて、2026年1月28日（水）まで予約受付中です。

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

※画像はイメージです

