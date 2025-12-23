特製ボックス＆豪華特典付き！ファミリーマート「刀剣乱舞ONLINE」鶴丸国永の恵方巻
大人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした2026年の恵方巻の予約受付がスタート！
2026年は、白を基調にした「鶴丸国永」の恵方巻が登場します☆
ファミリーマート「刀剣乱舞ONLINE」鶴丸国永の恵方巻
価格：2,000円（税込）
予約期間：2025年12月19日（金）〜2026年1月28日（水）9:00
サイズ：（約）各長さ9cm×直径4.5cm
具材：サラダチキンマヨネーズ和え、新生姜入りポテトサラダ、玉子焼、酢れんこんマヨネーズ和え
仕様：特製のデザインボックス入り、恵方包み（小ふろしき）、巾着袋付き
取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店およびファミマオンライン
※数量限定
ファミリーマートにて実施されている、大人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした、2026年の恵方巻の予約受付。
2026年はゲーム内に登場する刀剣男士「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした恵方巻となっています。
「白」へのこだわりを詰め込んだ具材は、「サラダチキンマヨネーズ和え」「新生姜入りポテトサラダ」「玉子焼」「酢れんこんマヨネーズ和え」です☆
特製デザインボックス入り
恵方巻は、特製のデザインボックスに入って届きます。
「鶴丸国永」が描かれた、特別デザインの専用ボックスです！
豪華グッズ2点が付いた特別仕様
さらに、恵方包み（小ふろしき）と巾着袋が付いています！
特典1「恵方包み（小ふろしき）」
紋があしらわれたデザインの日常使いにも最適な恵方包みです。
華やかながら品の良さも感じられるデザインです。
特典2「巾着袋」
裏表で楽しめるデザインの、使い勝手の良い巾着です。
小物をまとめるのにちょうど良いサイズ感。
カバンの中の整理整頓に活躍してくれます☆
『刀剣乱舞ONLINE』とは
公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/
名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。
あなたは彼らを率いる“審神者(さにわ)”となり、歴史を守る戦いに出ます。
短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計八種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！
様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。
特典も大充実の、白を基調とした「鶴丸国永」イメージの恵方巻き！
ファミリーマート「『刀剣乱舞ONLINE』鶴丸国永の恵方巻」は、全国のファミリーマートとファミマオンラインにて、2026年1月28日（水）まで予約受付中です。
©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
※画像はイメージです
