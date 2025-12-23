2025年に開業25周年を迎えた、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」が、年末から年始にかけてお得に過ごせるイベントを開催。

すぐに使えるファッションアイテムや雑貨などを最大60％オフの特別価格で提供される「イクスピアリ・ザ・セール」や、イクスピアリ専用QUOカードPay特別販売、各ショップでは福袋の販売などが実施されます☆

イクスピアリの年末年始

イクスピアリにて開催される、年末から年始にかけてお得に過ごせるイベント。

「イクスピアリ・ザ・セール」では、すぐに使えるファッションアイテムや雑貨などを最大60％オフの特別価格で提供されます。

2日間限定で開催される「イクスピアリ専用QUOカードPay特別販売」は、イクスピアリ内ショップ＆レストランで使用できる、イクスピアリ専用QUOカードPay 12,000円分を10,000円で販売されます。

さらに、各ショップでは福袋を販売。

そのほかショップやレストランでは、寒い冬にピッタリなグッズやメニューのほか、2026年の干支をモチーフにしたグッズなど、このシーズンならではのラインナップになっています☆

イクスピアリ・ザ・セール

開催期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月12日（月・祝）

イクスピアリ館内にある約35店舗が参加する、冬の「イクスピアリ・ザ・セール」

冬に使えるファッションアイテムや雑貨などが最大60％オフと、お得に購入できます。

※一部店舗ではセール期間が異なります

※予告なくセール参加店舗、オフ率、日程は変更となる場合があります

イクスピアリ専用QUOカードPay特別販売

価格：10,000円（非課税）※支払いは現金のみとなります

商品：イクスピアリ専用QUOカードPay 12,000円分

開催日：2025年12月26日（金）、27日（土）

開催期間：10:00〜15:00

数量：各日600セット限定 ※なくなり次第終了

購入制限：1名2セットまで

有効期限：2026年3月31日（火）

販売場所：2F セレブレーション・プラザ ※荒天時のみ、2F B’ウェイで実施されます

2日間限定で「イクスピアリ専用QUOカードPay」の特別販売を実施。

現金10,000円の支払いで、2,000円分のプレミアムが付いた「イクスピアリ専用QUOカードPay（有効期限付き）」が購入できます。

※利用にはスマートフォンが必要です

※イベント内容および開催時間は、悪天候やその他の都合により、予告なく変更または中止となる場合があります

※「イクスピアリ専用QUOカードPay」は専用の二次元コードを記載した台紙でのお渡しとなります。台紙をそのままお店で提示しても使用できません。スマートフォンにて台紙記載の二次元コードを読み込んでください。台紙は破損、汚損、紛失、消失その他いかなる理由においても再発行されません

福袋

約30店舗において福袋を販売。

2026年も、人気のブランドやグッズが盛りだくさんの福袋がそろいし、お得な新年が届けられます。

一部の店舗では、年内から福袋の予約受付を開始しており、人気商品や数量限定の福袋を確実にゲットできるチャンスです！

※福袋はなくなり次第終了です

※予約期間でも、予定数に達し次第終了する場合があります。詳しくは各店舗に問合せください

※店舗により販売方法が異なります

年末年始の営業について

12月31日、1月1日を含む年末年始も休まず営業。

施設営業時間は通常どおり、10:00〜22:30となります。

※店舗ごとに営業時間は異なります。詳しくはオフィシャルウェブサイトを確認ください

※屋外駐車場の最初の1時間駐車料金無料サービスは、12月31日は適用外となります

※イクスピアリカードによる駐車料金サービスは、12月31日および1月1日は適用外となります

※施設や店舗の営業時間は、予告なく変更となる場合があります

この時期だけのアイテムやお得を楽しめる年末年始企画。

イクスピアリにて実施される年末年始イベントの紹介でした☆

