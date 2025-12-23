2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。Phoenixxはその第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」について、開催日程と会場の変更を発表しました。

会期は3月20日と21日に

当初3月13日（金）と14日（土）の2日間で発表されていた開催日は、3月20日（金・祝）と21日（土）に変更されました。20日はビジネスデー、21日が一般公開日となります。

会場はIMAGINUSに

当初、東京・吉祥寺と発表されていた会場は、東京・杉並区のIMAGINUS（イマジナス）と発表されました。

協賛・協力企業を発表

第1弾の協賛・協力企業を発表。引き続き、イベントに協賛・協力する企業・団体を募集しています。

