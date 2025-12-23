東京・吉祥寺生まれのインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」が3月20日・21日への開催日程変更と会場の変更を発表
2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。Phoenixxはその第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」について、開催日程と会場の変更を発表しました。
会期は3月20日と21日に
当初3月13日（金）と14日（土）の2日間で発表されていた開催日は、3月20日（金・祝）と21日（土）に変更されました。20日はビジネスデー、21日が一般公開日となります。
会場はIMAGINUSに
当初、東京・吉祥寺と発表されていた会場は、東京・杉並区のIMAGINUS（イマジナス）と発表されました。
協賛・協力企業を発表
第1弾の協賛・協力企業を発表。引き続き、イベントに協賛・協力する企業・団体を募集しています。
■イベント概要
イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026
日時：2026年3月20日(金・祝)〜21日（土）
※1日目はビジネスデー、2日目は一般公開日を予定
会場：未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）
〒166-0022 東京都杉並区高円寺北2-14-13
（最寄駅：JR中央・総武線各駅停車 高円寺駅）
https://www.imaginus-suginami.jp/
ほか予定
主催：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT運営事務局
公式サイト： https://indiegamessummit.tokyo/
公式X： https://twitter.com/TOKYO_IGS