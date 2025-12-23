女優の波瑠（３４）と俳優の高杉真宙（２９）が２３日、結婚を発表した。２人は２０２３年のフジテレビ系「わたしのお嫁くん」で共演。人気俳優同士の電撃婚に日本中が沸き、俳優仲間や芸能界も祝福に包まれた。

２人は今月、それぞれ出演していた連続ドラマが最終回を迎えたばかり。共演俳優たちが喜びのコメントを寄せた。波瑠が川栄李奈とダブル主演を務めたＴＢＳ系「フェイクマミー」で共演した、女優でモデルの中田クルミは「きゃーー！おめでとうございます」と大興奮の様子で、波瑠のインスタにコメントを投稿。同じく「フェイクマミー」に出演していた、タレントのアンミカも「ご結婚おめでとう御座います。ドラマでその透明感に魅了されました。爽（さわ）やかなお二人の門出を心から祝して」とうれしそうに返信した。

また、２００８年の映画「ロックンロール★ダイエット」（元木隆史監督）で波瑠と姉妹役を演じたタレントの紗綾も「波瑠ちゃんおめでとうー。末永くお幸せに」と結婚を喜んだ。

高杉真宙も今期、同じＴＢＳ系の「ザ・ロイヤルファミリー」に出演し、ジョッキー役を好演。同ドラマで共演した俳優の吉沢悠は「ご結婚おめでとうございます。素敵なご夫婦ですね！嬉しいご報告をありがとう。末長くお幸せに」と、高杉のインスタに祝福のコメントを寄せた。