キャラクターへの想いをカタチに！ケイウノ「ディズニーデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、クリスマスシーズンにもぴったりなストーリーとデザインを厳選して紹介していきます。

ケイウノ「ディズニーデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、クリスマスの季節にぴったりな3つのキャラクターにまつわる、特別なオーダーストーリーを紹介。

『ミッキーのクリスマスキャロル』で活躍する「スクルージ」、映画『ズートピア２』で注目を集める「ニック」、そして氷の魔法で魅せる『アナと雪の女王』の「エルサ」

それぞれのキャラクターに込められた想いや、デザインに宿る物語を紹介していきます。

ポイントは“10セント硬貨”！「スクルージ」がモチーフの機械式時計

文字盤には「スクルージ」の原点を感じる“10セント硬貨”、秒針は“杖”、裏には「ヒューイ、デューイ、ルーイ」も一緒にデザイン。

世界観を細部まで表現しています。

Customer’s Story

『ダックテイルズ』がきっかけで「スクルージ」が好きに。

「スクルージ」が初めて稼いだ“10セント硬貨”を入れたことで、“人生の原動力”を感じる時計になりました。

想い入れが深い作品『ズートピア』。「ニック」を立体的に表現したリング

「ニック」の顔をアップにし、鼻の高さを強調したのがポイント。

誕生石と、目の色である緑色の石を入れ、特別感あるジュエリーに仕上げてあります。

Customer’s Story

学生時代に『ズートピア』についてレポートを書いたことがあり、「ニック」には想い入れがありました。

特別な日に身に着けて写真を撮り、一緒に想い出を残しています。

“一人の女性”としての憧れをジュエリーに。「エルサ」デザインのネックレス

『アナと雪の女王２』の世界観を、ダイヤのラインや石留めの爪の形など細かい部分までこだわって表現。

ミネラルショーで出合った石の魅力を活かした華やかなデザインです。

Customer’s Story

「エルサ」に一人の女性として強い憧れがあり、いつかオーダーメイドジュエリーを作りたいと考えていました。

身に着けるたびに勇気づけてもらえるようで、大切な宝物です。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」を永遠の思い出に！

ケイウノ「ディズニーデザイン オーダーメイドジュエリー」の紹介でした。

