ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】名古屋大学で｢掃除中、何らかの薬品が爆発した｣と通報 【速報】名古屋大学で｢掃除中、何らかの薬品が爆発した｣と通報 【速報】名古屋大学で｢掃除中、何らかの薬品が爆発した｣と通報 2025年12月23日 11時59分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 消防によりますと、名古屋市千種区の名古屋大学から「掃除中、何らかの薬品が爆発した」と消防に通報がありました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 家中カビだらけの欠陥住宅 ｢汚染レベル4で最悪の状態｣ 住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き” 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, ダイス, ネジ, 法要, 神奈川, 射出成形機, 工場, 長野, 神事, 葬祭