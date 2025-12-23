ワンコが段差の前にやってきたと思ったら、登る前に入念なイメトレを始めて…？可愛くて面白い姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で86万5000回再生を突破。「愛おしすぎる」「めっちゃ笑いました」「ずっと見ていられる」といった声が寄せられています。

【動画：段差を上ろうとする犬→なぜかすぐに動かずに…？まさかの『念入りすぎるイメトレ』】

ワンコが段差を上る前

TikTokアカウント「ato8kiroyasetai」に投稿されたのは、チワワの「のん」ちゃんが段差を登ろうとしている様子です。のんちゃんは段差の前にきてからも、なぜかすぐに登ろうとしなかったそう。

片方の前足を上げて段差に向かってピーンと伸ばしたり、ジャンプの前に反動をつける時のように体を後ろに引いたり、謎の動きを繰り返すのんちゃん。どうやら小さな体で華麗に段差を登りきる自信がなくて、一生懸命イメトレをしているようです。

念入りすぎるイメトレに爆笑！

のんちゃんが少し段差に近づいたので、いよいよ登るのかと思いきや…？なんと前足を段差に乗せて、「これくらい足を上げればいけるか？」と確認したそう。事前準備が念入りすぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

再び段差から距離をとった後で、体を後ろに引いたり前足を上げたりする動きを2回繰り返し、タイミングをはかるのんちゃん。そして3回目に体を引いて反動をつけた直後、ついに思い切って段差の上にぴょんっと飛び乗ったとか！

念入りなイメトレが功を奏し、しっかり段差を登ることができたのんちゃん。その愛くるしくて面白い姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「爆笑した」「めちゃくちゃ慎重なんですねｗ」「1回ちょんって触るとこ好き」「ちゃんと自分で考えてるんやな～って思ったら、愛おしくてたまらん」といったコメントが寄せられています。

大きさが違うワンコ4匹の日常

投稿者さんのお家では、チワワ2匹とゴールデンレトリバー2匹が暮らしているそう。普段の4匹は穏やかに過ごしているようですが、時にはゴールデンレトリバーの「れん」ちゃんのお手々が頭に当たって、チワワちゃんたちが「何するんだよ！」と激怒するなど、ケンカになってしまうこともあるとか。

そんな風に体の大きさが違いすぎる相手にも臆さず文句が言えるのは、とても仲良しだからこそですよね。これからも4匹が仲良く楽しく日々を過ごせますように。

