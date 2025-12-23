「生まれた瞬間から大型犬と一緒にいる」女の子が、1歳10ヶ月になったら…あまりにも尊い「はじめての散歩の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で110万回再生を突破し、「ほっこりします」「優しい関係」といったコメントが寄せられています。

【動画：生まれた瞬間から大型犬と一緒にいる女の子→1年10ヶ月後、あまりにも尊い『はじめてのお散歩』】

はじめての散歩

Instagramアカウント「kuro_thedragon」に投稿されたのは、1歳10ヶ月の女の子と「はじめての散歩」をするグレートピレニーズの女の子「シュシュ」ちゃんの様子。シュシュちゃんは自宅出産にも立ち会い、女の子が生まれた瞬間から一緒にいるのだそう。

赤いリードをしっかりと持って、シュシュちゃんの隣をよちよちと一生懸命に歩いている女の子。シュシュちゃんは、女の子が歩くスピードに合わせて歩いてあげているように見えます。

ずっと隣で

おてんばだったというシュシュちゃんですが、女の子が生まれてからはすっかり良いお姉ちゃんになってくれたのだそう。飼い主さん曰く「最初はどっちが散歩してるのか分からなかった」んだとか。

時は過ぎ女の子は3歳になり、今ではしっかりとシュシュちゃんを散歩できるようになったのだとか。身長も伸びて、足取りもしっかりとした女の子ですが、変わらずシュシュちゃんの隣を歩いています。

これからも一緒に

ゆっくりと歩きながら、前に進んでいく2人。お互いが優しく寄り添い合っているのがひしひしと伝わってきて、見ていてほっこりとした気持ちになります。

ゆったりと散歩する光景からは、2人の信頼関係と深い心の繋がりが伝わってきます。相思相愛の2人が、これからも一緒に成長していく姿が楽しみでなりません。

投稿には「ほっこりします」「優しい関係」「素敵な瞬間がいっぱい詰まっている」「私も幸せいただきました」「素晴らしすぎる信頼関係」「なんてかわいいの」といったコメントが寄せられています。

シュシュちゃんたちの心温まる日常は、Instagramアカウント「kuro_thedragon」でチェックすることができます。

