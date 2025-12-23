洋風スパイス情報集約の新ポータルサイト エスビー食品

エスビー食品は洋風スパイスの情報を集約したポータルサイト「スパイス＆ハーブplus＋（プラス）」を公開した。

それぞれの洋風スパイスの特徴や使い方、レシピなどを網羅的にまとめたサイトで、スパイスやハーブの魅力を分かりやすく伝え、「使ってみたい」「知りたい」という気持ちに応える。毎日の食卓に新たな彩りを添えるヒントとなる情報を発信する。

同社は新サイトについて「スパイス・ハーブ」と「レシピ」の2つを検索の軸とし、知りたい情報に容易にアクセスできるようにした。「スパイスやハーブのことはこのサイトで検索しよう」と思ってもらえる情報発信の拠点を目指す。

「スパイス・ハーブ検索」では、スパイス・ハーブの名前や「カレー」「魚料理」「洋風」などのキーワードで検索すると、そのスパイス・ハーブの特徴や商品ラインアップ、よく合う料理や使い方の動画、おすすめレシピなどを一括で閲覧できる。単品スパイスからミックススパイス、シーズニングまで77種類を検索できる。

「レシピ検索」では、スパイスやハーブの名前、食材、調理方法、料理のジャンルから同社の洋風スパイス製品を使用した4500件を超えるレシピを検索できる。

「Q＆A」では、「よくあるご質問」「スパイス＆ハーブ全般」「スパイス＆ハーブ別」の3つの切り口からスパイスやハーブに関する幅広い質問に答える。「ブランドガイド」では、同社の洋風スパイス製品6ブランドについて、それぞれの特徴を一覧で紹介。「豆知識」では、「粒度違いのスパイスの使い分け」「カレー粉とガラムマサラの違い」など、スパイスやハーブに関する豆知識を紹介する。