ロゴスコーポレーションは、ポケモン30周年のアニバーサリーイヤーを記念したポケモンデザインアイテムの先行予約販売がスタートすることを発表した。

【画像】ピカチュウなどがデザインされたキャンプグッズ ポケモンデザインアイテム一覧

今回の発表では、ピカチュウをワンポイントあしらったサンシェード、デザインクーラー、キュービックチェアなど春先のキャンプに使いたくなるアイテムがラインナップされている。

ポケモン ポップフルシェード \9,900ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラー トート \2,500ポケモン 7075キュービックチェア \3,500

また、それ以外にもデイバッグやボディバッグなど、タウンユースに向いたアイテムも多数登場しているので、ぜひチェックしてみてほしい。

ポケモン スタンダードデイバッグ \11,700ポケモン スタンダードボディバッグ \7,900

先行予約販売は12月22日より開始しており、発送・発売は3月19日より行われる。予約受付はロゴスショップ公式オンライン店とAmazon ロゴスストアで実施中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）