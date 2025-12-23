想像と違ったけど…優秀です！キッチンで毎日使っている100均クリップ

ダイソーをパトロール中に見つけたキッチングッズ。大きめのクリップで、裏面にマグネットが付いているのがポイント。実際に使ってみると想像とはちょっと違いましたが、とある使い方で毎日愛用しているのでご紹介させてください！￥110（税込）とプチプラなので、お買い物の際はぜひチェックしてくださいね♪

商品情報

商品名：マグネット付クリップ（黒）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480733739

マグネットが付いてる！ダイソーの便利そうなキッチングッズをチェック

先日、ダイソーをパトロールしている時に見つけたキッチングッズ。想像とはちょっと違った使い心地でしたが、毎日愛用しているほど優秀なアイテムなのでご紹介させてください！

今回ピックアップするのは、その名も『マグネット付クリップ（黒）』。大きなクリップにマグネットが付いた便利グッズで、お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質はポリプロピレン、磁石、合成ゴム、ステンレス鋼。耐熱温度は約120℃です。サイズは約5cmで、ブラックカラーのシンプルなデザインがGOOD。使い方は一般的なクリップと同じで、ガバッとクリップを広げると、内側にグレーの滑り止めが付いているのが分かります。

早速使っていきましょう♪

小袋やふきんを浮かせて収納！ダイソーの『マグネット付クリップ（黒）』

完全密封ではありませんが、大きな袋でも難なく留められる代物。しかし、付属のマグネットの磁力が弱いので、袋を留めたまま冷蔵庫などに貼っておくことは残念ながら難しく…調味料が入った小袋程度ならキープしてくれます。

家電に貼り付けても浮かないデザインで、スッキリ見えるのが嬉しいですよね。

筆者は毎日使っているふきんを留めています。磁石なので簡単に移動させられるのが◎クリップを使わない時も、磁石が使える場所に貼り付けておけばいいので保管に困らず、サッと取り出せるので重宝してます♪

今回はダイソーの『マグネット付クリップ（黒）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。