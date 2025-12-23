エア・ドゥとジャパン・エア・トラベル・マーケティングは、2026年元旦の「新千歳空港“初”初日の出 遊覧フライト」搭乗者全員に、韓国・清州行往復航空券をプレゼントする。

2026年元日に実施予定の初日の出フライトは、札幌/千歳を午前5時50分に出発し、襟裳岬上空で初日の出を鑑賞した後、午前7時25分に札幌/千歳に戻る。機材はボーイング737-700型機を使用する。

ツアーの特典としてオリジナル搭乗証明書、卓上カレンダー、お正月記念和菓子をプレゼントするとしていたが、東京/成田または札幌/千歳発清州行の往復航空券を、プレゼントとして追加した。各特典は初日の出フライトの搭乗手続き時に配布する。

往復航空券の利用航空会社はエアロKで、搭乗期間は2026年3月2日から4月30日まで。燃油サーチャージ、諸税などは必要。予約受付は搭乗日の3週間前まで。航空券の変更・キャンセル後の再利用はできない。

旅行代金は38,000円〜74,000円。最低催行人数は50名。予約受付は12月25日まで、ジャパン・エア・トラベル・マーケティングのサイトで受け付ける。