ペラペラなのに意外と優秀！頑固なアレに効く凄い100均シート

ダイソーと家庭用消耗品ブランド「グッドナ」による『水だけでウロコも落ちる鏡シート（15枚）』が、とってもおすすめです！鏡の頑固なウロコや汚れを、1枚ですっきり落とせる便利なシート。研磨剤不使用だから、ステンレスにも使用できるのが嬉しいです！使い捨てタイプなので片付けの手間もかかりませんよ◎

商品情報

商品名：水だけでウロコも落ちる鏡シート（15枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12cm×7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796291

ダイソーが消耗品ブランドとコラボ！『水だけでウロコも落ちる鏡シート（15枚）』が凄い！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『水だけでウロコも落ちる鏡シート（15枚）』。

鏡に付着したウロコ汚れを、スッキリ落とせる便利なシートです。

15枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、掃除グッズ売り場に陳列されていました。

実はこちら、ダイソーと株式会社アールが展開する家庭用消耗品ブランド「Goodna（グッドナ）」のコラボによって生まれた商品です。

グッドナは、あらゆる家事シーンの悩みを解決する新習慣ブランドとのことで、期待を込めて購入してみました！

パッケージから取り出すと、青いシートが15枚入っていました。

使い捨てできるシートなので、片付けの手間がかからず楽ちんです！

この青い部分はザラっとした質感です。

ごわっとした、スクラブのようなシートです。

裏面は不織布のような質感です。

きめが細かく、表面についた細かい汚れを落とせます。

表裏の両面使えるので、これ1枚で汚れ落としと磨き上げが完了します！

1枚で汚れ落としと磨き上げができてお手軽！

早速、蓄積した汚れが気になる浴室の鏡で試してみました。

青い面を少量の水で濡らして汚れた部分を擦ると、こびりついた汚れがみるみるうちに落ちていきました！

そして、白い面で仕上げ磨きします。

薄いシート状なので、隙間や溝にも簡単に届くのが嬉しいポイント。

鏡の縁の境目や溝などにもしっかりフィットさせることができ、隈なくお掃除できます。

こちらはシートでお掃除する前の状態です。

普段の掃除では取り切れなかった汚れがこびりついています。

シートでササッとお掃除するだけで、こんなにピカピカになりました！

なにより、今まで鏡用グッズを使用しても届かなかった鏡と枠の隙間までゴシゴシ擦れて、こんなにキレイな状態にできたことに感動！

擦った後は水跡が残るので、鏡の場合はマイクロファイバークロスなどで仕上げると、よりきれいになりますよ。

キッチンの流し台回りの汚れにもお試し！

さらに嬉しいのが、研磨剤不使用という点。

水栓金具のステンレスなどにも使用できるとのことです！

ステンレスに使えるなら、早速キッチンの流し台回りにも試してみました。

鏡と同様に、青い面で汚れを擦り取り、白い面で仕上げ磨きをします。

気になっていた水垢が、軽く擦るだけで綺麗になりました！

研磨剤は不使用ですが、目立たない場所で傷がつかないことを確認してから使用するのがポイントです。

ダイソーの『水だけでウロコも落ちる鏡シート（15枚）』は、片付けの手間もかからず、1枚で楽にお掃除できてとてもおすすめです！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。