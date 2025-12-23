100均の縦長スリム収納ボトルが優秀すぎた…お洒落で置き場所に困らないって最高じゃない？！

ダイソーで見つけた縦長スリムな収納ボトル。シンプルでおしゃれなグレーカラーの筒型デザインで、実はこれ、省スペースで使えるティッシュケースなんです！生活感を抑えつつ、ちょっとしたスペースを有効活用できてお値段なんと￥110（税込）。今回は、実際に使ってみてわかったリアルな感想をご紹介します。

商品情報

商品名：ティッシュボトル（グレー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

対応ティッシュサイズ（約）：長辺21.5cm以下、厚み4cm以下または50枚以下

JANコード：4550480714073

ダイソーで発見！省スペースに置けるおしゃれ縦長ティッシュボトル

今回ダイソーで見つけたのが、縦長の筒型デザインが目を引くスタイリッシュなティッシュボトル。

横幅を取らないスリム設計なので、限られたスペースにも置きやすいのが魅力です。

カラーは落ち着いたグレーで、生活感が出にくく、洗面所やデスク周りに置いてもインテリアの雰囲気を邪魔しません。

いかにも「日用品」という感じがなく、雑貨感覚で取り入れられるのが嬉しいポイントです。

使い方は簡単！底から入れるだけでOK

使い方はとてもシンプルで、底面のフタを取り外し、ティッシュを半分に折り曲げて中に入れるだけ。

今回はティッシュの代わりに、使い捨てのお手拭きタオルを入れてみましたが、問題なくセットできました。

対応枚数は約50枚ほどとやや少なめですが、その分ボトル自体がコンパクト。大量に入れるというよりは、よく使う場所に必要な分だけ置いておく、という使い方が向いています。

狭い洗面台スペースにも難なく置ける♪縦長ならではの注意点も

実際に詰めてみると、上部から1枚ずつスムーズに引き出せます。

特に活躍するのが洗面台などの狭いスペース。一般的な箱型ティッシュケースだと置けない場所でも、この縦長ボトルならすっきり収まります。

ただし、スリムな分、勢いよく引き出すと倒れてしまうことも。使うときは軽く支えながら引き出すのがおすすめです。

今回は、ダイソーの『ティッシュボトル（グレー）』をご紹介しました。

省スペース・おしゃれ・実用性の三拍子がそろった便利な収納アイテムです。ティッシュの置き場所に悩んでいた方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。