フックの位置を変えられるって斬新！アイディアが光る100均収納ケース
商品情報
商品名：冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：
【横向きで使用する場合】W112×H67×D43mm
【縦向きで使用する場合】W124×H67×D31mm
取り付けられない場所：フチの厚みが4mm以上のドアポケット
耐荷重：400gまで
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687354841
フックの位置を変えられる優れもの！セリアで見つけた冷蔵庫収納グッズ
冷蔵庫の整理整頓に便利な収納ケース。100円ショップでもさまざまな商品が販売されていますが、セリアで画期的な商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）』。冷蔵庫のドアポケットにぴったりな収納ケースです。
ドアポケットって調味料チューブやパウチなどをついポイポイ入れてしまうので、散らかりやすい場所ですよね。
ドアポケットの仕切りなどもよく販売されていますが、細々としたものを収納する場合だと上手く活用できませんでした。
しかし、こちらはケースになっているので、細かいアイテムを綺麗に整理整頓することができます！
さらに、フックを付け替えて、横向きだけでなく縦向きでも使用することができます。
また、フックの高さを変えられるため、ドアポケットの深さに合わせて使えるのも嬉しいポイント！
クリップでドアポケットのフチにしっかり固定できるので、ズレにくく快適に使えます。
収納ケースとしても仕切りとしても使えて便利！
フチの厚みが4mm以下のドアポケットに取り付けることができます。
縦に使えば仕切り代わりになり、自立してくれない袋入り食品などの整理に役立ちます。
倒れやすい調味料チューブも、きれいに並べることができました。ちなみにチューブは3〜4本入りますよ。
ポケットの外側にも使えて自由度が高く、とても便利です！
今回はセリアの『冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）』をご紹介しました。
収納ケースとしても、仕切りとしても使えるアイディア商品。セリアで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。