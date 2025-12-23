フックの位置を変えられるって斬新！アイディアが光る100均収納ケース

細々としたものをついポイポイと入れてしまう冷蔵庫のドアポケット。いくら片付けてもすぐに散らかってしまうのが悩みでした。そんな時に見つけたセリアの収納グッズ。ドアポケットに使える収納ケースなのですが、仕切りにもなる優れもの！フックの位置を変えられるので、ポケットの深さに合わせて使えて便利ですよ。

商品情報

商品名：冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【横向きで使用する場合】W112×H67×D43mm

【縦向きで使用する場合】W124×H67×D31mm

取り付けられない場所：フチの厚みが4mm以上のドアポケット

耐荷重：400gまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687354841

フックの位置を変えられる優れもの！セリアで見つけた冷蔵庫収納グッズ

冷蔵庫の整理整頓に便利な収納ケース。100円ショップでもさまざまな商品が販売されていますが、セリアで画期的な商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）』。冷蔵庫のドアポケットにぴったりな収納ケースです。

ドアポケットって調味料チューブやパウチなどをついポイポイ入れてしまうので、散らかりやすい場所ですよね。

ドアポケットの仕切りなどもよく販売されていますが、細々としたものを収納する場合だと上手く活用できませんでした。

しかし、こちらはケースになっているので、細かいアイテムを綺麗に整理整頓することができます！

さらに、フックを付け替えて、横向きだけでなく縦向きでも使用することができます。

また、フックの高さを変えられるため、ドアポケットの深さに合わせて使えるのも嬉しいポイント！

クリップでドアポケットのフチにしっかり固定できるので、ズレにくく快適に使えます。

収納ケースとしても仕切りとしても使えて便利！

フチの厚みが4mm以下のドアポケットに取り付けることができます。

縦に使えば仕切り代わりになり、自立してくれない袋入り食品などの整理に役立ちます。

倒れやすい調味料チューブも、きれいに並べることができました。ちなみにチューブは3〜4本入りますよ。

ポケットの外側にも使えて自由度が高く、とても便利です！

今回はセリアの『冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）』をご紹介しました。

収納ケースとしても、仕切りとしても使えるアイディア商品。セリアで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。