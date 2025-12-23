BLACKPINK、日本公演を記念したfragmentとのスペシャルコレクションを発表 -- 音楽とストリートが交差する特別なアパレルライン
世界的な人気を誇るガールズグループ BLACKPINK と、藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト fragment が、BLACKPINKワールドツアー日本公演を記念したスペシャルコレクションを発表しました。
本コレクションは、BLACKPINKが持つ唯一無二の存在感とファッション性、そしてfragmentならではの洗練されたデザインアプローチが融合。いわゆるアーティストグッズの枠を超え、日常のスタイルに自然と溶け込みながらも、確かな存在感を放つアパレルとして仕上げられています。
細部にまでこだわり抜かれたデザインは、ユニセックスで着用可能なラインナップを展開。ステージ上で生まれる高揚感を起点としながらも、その余韻を日常のスタイルへと自然に落とし込む設計となっている点も印象的です。ライブという特別な時間と、日々の装いが緩やかにつながることで、音楽とファッションの関係性をあらためて感じさせてくれます。
本コレクションは、オンラインストアをはじめ、POP-UP STOREおよびライブ会場にて販売予定。販路によって取り扱いアイテムが異なるほか、POP-UP STORE限定商品も展開される予定です。BLACKPINKとfragmentが描く、新たなファッションの世界を体感できる貴重な機会となりそうです。
［INFORMATION]
発売日：
2026年1月8日（木）
販売場所：
・オンラインストア
・POP-UP STORE
・BLACKPINKワールドツアー日本公演 会場
※POP-UP STORE限定商品など、販売場所により取り扱いアイテムが異なります。
※一部、商品取り扱いのないPOP-UP STOREもございます。
商品詳細：
BLACKPINK オフィシャルサイト
https://ygex.jp/blackpink/goods/
BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN JAPAN POP-UP STORE
https://ygex.jp/blackpink/popupstore/detail.php?id=1002581
（※12月26日更新予定）
BLACKPINKについて
BLACKPINKは、ジス、ジェニー、ロゼ、リサの4人で構成されるガールズグループ。2016年のデビュー以降、数々のヒット曲を世に送り出し、世界トップクラスのアーティストとして確固たる地位を築いています。
fragmentについて
fragmentは、藤原ヒロシ 氏が主宰するデザインプロジェクト。ストリートカルチャーを軸に、ファッションや音楽、アートなど多様な分野でコラボレーションを展開し、世界的な注目を集め続けています。
