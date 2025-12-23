木梨憲武、爆笑のCM撮影秘話 実家の「自転車屋さんで、ほぼ仕上がってます」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が23日、東京・原宿のGalaxy Harajukuで行われた『Samsung Galaxy AI School』にゲストとして登壇した。
【写真】妻・安田成美にも怒られたとか⋯？今年の漢字を披露した木梨憲武
WEB CM『Voices of Galaxy 木梨憲武篇 | Galaxy Z Flip7 | Samsung』では、木梨の実家である「木梨サイクル」での撮影もあった。木梨は「スタッフの皆さんが『祖師ヶ谷大蔵の自転車屋さん行っていいですか？自転車屋さんのスタッフさんに勧めてください！』」と裏話。現場のやり取りも軽快に再現。「Galaxyさんの発注通り！」とにやり。通常は商品の説明などもあるが「撮影の気分もなくて。普通だったら『この機能を言って』とかあるけど、ほぼなく」と撮影を満喫したというが「唯一、Galaxyさんがうるさかったのは『こう持って』とか『こうやると光っちゃう』とか（笑）。私も長年、広告のお仕事をさせてもらってますから『わかりました』と。普通だったらスチールもスタジオに行きますよね？自転車屋に白い紙を貼ってやりました。自転車屋さんで、ほぼ仕上がってます」と爆笑の裏話トークで盛り上げていた。
Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」に参画したSamsung Galaxyのリアルユーザーである木梨。この日は、Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。木梨は「これを使えば、誰でもピカソになれる」と力説していた。
