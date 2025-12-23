女優の波瑠（３４）と俳優の高杉真宙（２９）が２３日、結婚を発表した。２人は２０２３年４月期のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演。Ｘ（旧ツイッター）では「お嫁くん」がトレンドワード入りし“お嫁くん婚”祝福ムードで盛り上がった。

ドラマで“夫婦”を演じた俳優同士の結婚で注目されたのが両親役。「お嫁くん」では波瑠の両親を宇梶剛士と富田靖子が演じた。２人は１６年１０月期のＴＢＳ系「逃げるは恥だが役に立つ」でも主人公を演じた新垣結衣の両親役を務め、新垣は２１年５月、同作で共演した歌手で俳優の星野源と電撃結婚した。

ＳＮＳでは２つの結婚の共通点に注目し大盛り上がり。「共演者同士の結婚の親やってんのすごくない？」「逃げ恥婚といいお嫁くん婚といい宇梶剛士と富田靖子の娘役になると必然的に相手役と結婚するんですか？？？？？？？？？もはや神社？？？？？？？？」「逃げ恥婚に続いてのドラマ婚だなと思ったら、両作品で両親同じなのか！」「お嫁くんぜったい見直そう...逃げ恥とパパママ役が一緒なのすごすぎるな キューピッドなのか」「こんな偶然ある！？逃げ恥もお嫁くんも、ドラマの親役までリンクしてるなんて神すぎる」など驚きの声が上がっている。