¡¡23Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«Êý¤ÏÁ°Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°Æü¤Þ¤Ç2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ39±ß73Á¬¹â¤Î5Ëü0442±ß12Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï19.10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3424.27¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤¬Çä¤é¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼õ¤±¡¢¶ä¹Ô³ô¤ÏÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£