¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡Ö£Â£Â£×£Á£Á¡ÊÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥×¡¼¥Þµ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç£±£°£±²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÈÕ¤µ¤ó²ñ¡£ÂçÃ«¤Ïº£Ç¯£±·î¤Ï½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¼þÊÕ¤ÇÂ³¤¯»³²Ð»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤«¤éÃÇÇ°¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ï£²ÅÙ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î£±£¹Ç¯¤È¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£´Ç¯¤â±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤È¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤äÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÐÀÊÍ½Äê¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡Ø¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¡Ù¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾´¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£